أوقية موريتانية إلى دولار فيجي

تحويل MRU إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
59.62 fjd

1.00000 MRU = 0.05962 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:53 UTC
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MRU إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436781.66170.9642518.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657031.916441.1120421.1839
1USD0.93820.813471183.1271.347951.558970.9046517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621550.01875410.01088270.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار فيجي
1 MRU0.05962 FJD
5 MRU0.29808 FJD
10 MRU0.59617 FJD
20 MRU1.19234 FJD
50 MRU2.98084 FJD
100 MRU5.96168 FJD
250 MRU14.90420 FJD
500 MRU29.80840 FJD
1000 MRU59.61680 FJD
2000 MRU119.23360 FJD
5000 MRU298.08400 FJD
10000 MRU596.16800 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Mauritanian Ouguiya
1 FJD16.77380 MRU
5 FJD83.86900 MRU
10 FJD167.73800 MRU
20 FJD335.47600 MRU
50 FJD838.69000 MRU
100 FJD1677.38000 MRU
250 FJD4193.45000 MRU
500 FJD8386.90000 MRU
1000 FJD16773.80000 MRU
2000 FJD33547.60000 MRU
5000 FJD83869.00000 MRU
10000 FJD167738.00000 MRU