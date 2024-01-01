5 أوقية موريتانية إلى دولار فيجي

تحويل MRU إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

5 mru
0.28 fjd

1.00000 MRU = 0.05642 FJD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار فيجي
1 MRU0.05642 FJD
5 MRU0.28209 FJD
10 MRU0.56419 FJD
20 MRU1.12837 FJD
50 MRU2.82093 FJD
100 MRU5.64187 FJD
250 MRU14.10468 FJD
500 MRU28.20935 FJD
1000 MRU56.41870 FJD
2000 MRU112.83740 FJD
5000 MRU282.09350 FJD
10000 MRU564.18700 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Mauritanian Ouguiya
1 FJD17.72460 MRU
5 FJD88.62300 MRU
10 FJD177.24600 MRU
20 FJD354.49200 MRU
50 FJD886.23000 MRU
100 FJD1772.46000 MRU
250 FJD4431.15000 MRU
500 FJD8862.30000 MRU
1000 FJD17724.60000 MRU
2000 FJD35449.20000 MRU
5000 FJD88623.00000 MRU
10000 FJD177246.00000 MRU