أوقية موريتانية إلى ريال عماني

تحويل MRU إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
10.120 omr

1.00000 MRU = 0.01012 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:59 UTC
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MRU إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.436951.661780.9641518.369
1GBP1.153211.22935102.1921.657231.916521.1118621.1848
1USD0.938150.813438183.1271.348051.558970.9045517.2325
1INR0.01128550.009785480.012029810.01621680.01875410.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الريال العماني
1 MRU0.01012 OMR
5 MRU0.05060 OMR
10 MRU0.10120 OMR
20 MRU0.20239 OMR
50 MRU0.50599 OMR
100 MRU1.01197 OMR
250 MRU2.52992 OMR
500 MRU5.05985 OMR
1000 MRU10.11970 OMR
2000 MRU20.23940 OMR
5000 MRU50.59850 OMR
10000 MRU101.19700 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Mauritanian Ouguiya
1 OMR98.81690 MRU
5 OMR494.08450 MRU
10 OMR988.16900 MRU
20 OMR1976.33800 MRU
50 OMR4940.84500 MRU
100 OMR9881.69000 MRU
250 OMR24704.22500 MRU
500 OMR49408.45000 MRU
1000 OMR98816.90000 MRU
2000 OMR197633.80000 MRU
5000 OMR494084.50000 MRU
10000 OMR988169.00000 MRU