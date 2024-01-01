100 ريال عماني إلى أوقية موريتانية

تحويل OMR إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

100 omr
10,311.70 mru

ر.ع.1.000 OMR = UM103.1 MRU

Mid-market exchange rate at 13:03
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

OMR إلى MRU مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2371.5091.6510.94721.448
1 GBP1.1811.312110.0641.7811.9491.11825.319
1 USD0.90.762183.9031.3581.4860.85319.301
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

OMR إلى USD

OMR إلى EUR

OMR إلى GBP

OMR إلى INR

OMR إلى JPY

OMR إلى RUB

OMR إلى AUD

OMR إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الريال العماني / Mauritanian Ouguiya
1 OMR١٠٣٫١١٧٠٠ MRU
5 OMR٥١٥٫٥٨٥٠٠ MRU
10 OMR١٬٠٣١٫١٧٠٠٠ MRU
20 OMR٢٬٠٦٢٫٣٤٠٠٠ MRU
50 OMR٥٬١٥٥٫٨٥٠٠٠ MRU
100 OMR١٠٬٣١١٫٧٠٠٠٠ MRU
250 OMR٢٥٬٧٧٩٫٢٥٠٠٠ MRU
500 OMR٥١٬٥٥٨٫٥٠٠٠٠ MRU
1000 OMR١٠٣٬١١٧٫٠٠٠٠٠ MRU
2000 OMR٢٠٦٬٢٣٤٫٠٠٠٠٠ MRU
5000 OMR٥١٥٬٥٨٥٫٠٠٠٠٠ MRU
10000 OMR١٬٠٣١٬١٧٠٫٠٠٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الريال العماني
1 MRU٠٫٠٠٩٧٠ OMR
5 MRU٠٫٠٤٨٤٩ OMR
10 MRU٠٫٠٩٦٩٨ OMR
20 MRU٠٫١٩٣٩٥ OMR
50 MRU٠٫٤٨٤٨٩ OMR
100 MRU٠٫٩٦٩٧٧ OMR
250 MRU٢٫٤٢٤٤٣ OMR
500 MRU٤٫٨٤٨٨٦ OMR
1000 MRU٩٫٦٩٧٧٢ OMR
2000 MRU١٩٫٣٩٥٤٤ OMR
5000 MRU٤٨٫٤٨٨٦٠ OMR
10000 MRU٩٦٫٩٧٧٢٠ OMR