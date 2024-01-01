10 آلاف أوقية موريتانية إلى ريال عماني

تحويل MRU إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mru
96.590 omr

1.00000 MRU = 0.00966 OMR

Mid-market exchange rate at 14:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الريال العماني
1 MRU0.00966 OMR
5 MRU0.04830 OMR
10 MRU0.09659 OMR
20 MRU0.19318 OMR
50 MRU0.48295 OMR
100 MRU0.96590 OMR
250 MRU2.41476 OMR
500 MRU4.82952 OMR
1000 MRU9.65904 OMR
2000 MRU19.31808 OMR
5000 MRU48.29520 OMR
10000 MRU96.59040 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Mauritanian Ouguiya
1 OMR103.53000 MRU
5 OMR517.65000 MRU
10 OMR1035.30000 MRU
20 OMR2070.60000 MRU
50 OMR5176.50000 MRU
100 OMR10353.00000 MRU
250 OMR25882.50000 MRU
500 OMR51765.00000 MRU
1000 OMR103530.00000 MRU
2000 OMR207060.00000 MRU
5000 OMR517650.00000 MRU
10000 OMR1035300.00000 MRU