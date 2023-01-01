أوقية موريتانية إلى كولون كوستاريكي

تحويل MRU إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
14087.90 crc

1.00000 MRU = 14.08790 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 21:52 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MRU إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 CRC
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661830.9644518.3675
1GBP1.1532711.22925102.1841.657091.916511.1122721.1823
1USD0.93820.813504183.1271.348051.559090.9048517.2319
1INR0.0112860.009786280.012029810.01621680.01875550.01088520.207296

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / كوستاريكا كولوين
1 MRU14.08790 CRC
5 MRU70.43950 CRC
10 MRU140.87900 CRC
20 MRU281.75800 CRC
50 MRU704.39500 CRC
100 MRU1408.79000 CRC
250 MRU3521.97500 CRC
500 MRU7043.95000 CRC
1000 MRU14087.90000 CRC
2000 MRU28175.80000 CRC
5000 MRU70439.50000 CRC
10000 MRU140879.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Mauritanian Ouguiya
1 CRC0.07098 MRU
5 CRC0.35491 MRU
10 CRC0.70983 MRU
20 CRC1.41966 MRU
50 CRC3.54914 MRU
100 CRC7.09828 MRU
250 CRC17.74570 MRU
500 CRC35.49140 MRU
1000 CRC70.98280 MRU
2000 CRC141.96560 MRU
5000 CRC354.91400 MRU
10000 CRC709.82800 MRU