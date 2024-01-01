20 أوقية موريتانية إلى كولون كوستاريكي

تحويل MRU إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

20 mru
258.77 crc

1.00000 MRU = 12.93830 CRC

Mid-market exchange rate at 21:30
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / كوستاريكا كولوين
1 MRU12.93830 CRC
5 MRU64.69150 CRC
10 MRU129.38300 CRC
20 MRU258.76600 CRC
50 MRU646.91500 CRC
100 MRU1293.83000 CRC
250 MRU3234.57500 CRC
500 MRU6469.15000 CRC
1000 MRU12938.30000 CRC
2000 MRU25876.60000 CRC
5000 MRU64691.50000 CRC
10000 MRU129383.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Mauritanian Ouguiya
1 CRC0.07729 MRU
5 CRC0.38645 MRU
10 CRC0.77290 MRU
20 CRC1.54579 MRU
50 CRC3.86449 MRU
100 CRC7.72897 MRU
250 CRC19.32242 MRU
500 CRC38.64485 MRU
1000 CRC77.28970 MRU
2000 CRC154.57940 MRU
5000 CRC386.44850 MRU
10000 CRC772.89700 MRU