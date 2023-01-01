أوقية موريتانية إلى درهم إماراتي

تحويل MRU إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٩٦٫٥٤ aed

1.00000 MRU = 0.09654 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 21:49 UTC
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MRU إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436781.661960.9639518.3683
1GBP1.1532711.2293102.1881.657031.916741.1116921.1842
1USD0.93820.813471183.1271.347951.559210.9043517.2327
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621550.0187570.01087910.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MRU0.09654 AED
5 MRU0.48271 AED
10 MRU0.96542 AED
20 MRU1.93085 AED
50 MRU4.82712 AED
100 MRU9.65423 AED
250 MRU24.13557 AED
500 MRU48.27115 AED
1000 MRU96.54230 AED
2000 MRU193.08460 AED
5000 MRU482.71150 AED
10000 MRU965.42300 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Mauritanian Ouguiya
1 AED10.35820 MRU
5 AED51.79100 MRU
10 AED103.58200 MRU
20 AED207.16400 MRU
50 AED517.91000 MRU
100 AED1035.82000 MRU
250 AED2589.55000 MRU
500 AED5179.10000 MRU
1000 AED10358.20000 MRU
2000 AED20716.40000 MRU
5000 AED51791.00000 MRU
10000 AED103582.00000 MRU