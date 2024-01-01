Moritanya ouguiyasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile MRU → AED çevirin

1.000 mru
91,85 aed

1.00000 MRU = 0.09185 AED

13:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563051.0743589.22221.454621.652460.94831518.3577
1 GBP1.1678111.25465104.1961.698731.929791.1074521.4386
1 USD0.93080.797035183.04761.353951.538110.8826517.0873
1 INR0.0112080.009597330.012041310.01630330.01852080.01062820.205753

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moritanya ouguiyasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 MRU0.09185 AED
5 MRU0.45926 AED
10 MRU0.91851 AED
20 MRU1.83702 AED
50 MRU4.59255 AED
100 MRU9.18511 AED
250 MRU22.96278 AED
500 MRU45.92555 AED
1000 MRU91.85110 AED
2000 MRU183.70220 AED
5000 MRU459.25550 AED
10000 MRU918.51100 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Moritanya Ouguiyası
1 AED10.88720 MRU
5 AED54.43600 MRU
10 AED108.87200 MRU
20 AED217.74400 MRU
50 AED544.36000 MRU
100 AED1088.72000 MRU
250 AED2721.80000 MRU
500 AED5443.60000 MRU
1000 AED10887.20000 MRU
2000 AED21774.40000 MRU
5000 AED54436.00000 MRU
10000 AED108872.00000 MRU