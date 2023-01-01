أوقية موريتانية إلى يوان صيني

تحويل MRU إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
١٩٢٫٠٨ cny

1.00000 MRU = 0.19208 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 21:52 UTC
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MRU إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661830.9644518.3675
1GBP1.1532711.22925102.1841.657091.916511.1122721.1823
1USD0.93820.813504183.1271.348051.559090.9048517.2319
1INR0.0112860.009786280.012029810.01621680.01875550.01088520.207296

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Chinese Yuan RMB
1 MRU0.19208 CNY
5 MRU0.96042 CNY
10 MRU1.92083 CNY
20 MRU3.84166 CNY
50 MRU9.60415 CNY
100 MRU19.20830 CNY
250 MRU48.02075 CNY
500 MRU96.04150 CNY
1000 MRU192.08300 CNY
2000 MRU384.16600 CNY
5000 MRU960.41500 CNY
10000 MRU1920.83000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Mauritanian Ouguiya
1 CNY5.20608 MRU
5 CNY26.03040 MRU
10 CNY52.06080 MRU
20 CNY104.12160 MRU
50 CNY260.30400 MRU
100 CNY520.60800 MRU
250 CNY1301.52000 MRU
500 CNY2603.04000 MRU
1000 CNY5206.08000 MRU
2000 CNY10412.16000 MRU
5000 CNY26030.40000 MRU
10000 CNY52060.80000 MRU