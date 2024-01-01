Moritanya ouguiyasından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile MRU → CNY çevirin

1.000 mru
179,90 cny

1.00000 MRU = 0.17990 CNY

13:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856391.0745589.23761.454561.652260.9482518.3583
1 GBP1.1676911.25475104.2031.698491.929351.1072621.4369
1 USD0.930650.796972183.04651.353651.537630.8824517.0846
1 INR0.0112060.009596690.012041510.01629990.01851530.0106260.205723

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Moritanya ouguiyasından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Çin Yuanı RMB
1 MRU0.17990 CNY
5 MRU0.89949 CNY
10 MRU1.79898 CNY
20 MRU3.59796 CNY
50 MRU8.99490 CNY
100 MRU17.98980 CNY
250 MRU44.97450 CNY
500 MRU89.94900 CNY
1000 MRU179.89800 CNY
2000 MRU359.79600 CNY
5000 MRU899.49000 CNY
10000 MRU1798.98000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Moritanya Ouguiyası
1 CNY5.55869 MRU
5 CNY27.79345 MRU
10 CNY55.58690 MRU
20 CNY111.17380 MRU
50 CNY277.93450 MRU
100 CNY555.86900 MRU
250 CNY1389.67250 MRU
500 CNY2779.34500 MRU
1000 CNY5558.69000 MRU
2000 CNY11117.38000 MRU
5000 CNY27793.45000 MRU
10000 CNY55586.90000 MRU