أوقية موريتانية إلى جنيه جيرنزي

تحويل MRU إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
20.00 ggp

1.00000 MRU = 0.02000 GGP

Mid-market exchange rate at 21:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.0952591.27271.491241.657960.9643518.8064
1 GBP1.1528711.26265105.2231.719161.911371.1117721.6808
1 USD0.913050.791985183.3351.361551.513780.880517.1709
1 INR0.01095620.009503630.011999810.01633830.01816490.01056580.206047

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه غيرنسي
1 MRU0.02000 GGP
5 MRU0.10000 GGP
10 MRU0.19999 GGP
20 MRU0.39999 GGP
50 MRU0.99997 GGP
100 MRU1.99994 GGP
250 MRU4.99985 GGP
500 MRU9.99970 GGP
1000 MRU19.99940 GGP
2000 MRU39.99880 GGP
5000 MRU99.99700 GGP
10000 MRU199.99400 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Mauritanian Ouguiya
1 GGP50.00150 MRU
5 GGP250.00750 MRU
10 GGP500.01500 MRU
20 GGP1000.03000 MRU
50 GGP2500.07500 MRU
100 GGP5000.15000 MRU
250 GGP12500.37500 MRU
500 GGP25000.75000 MRU
1000 GGP50001.50000 MRU
2000 GGP100003.00000 MRU
5000 GGP250007.50000 MRU
10000 GGP500015.00000 MRU