أوقية موريتانية إلى زلوتي بولندي

تحويل MRU إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
١١٣٫٧٨ pln

1.00000 MRU = 0.11378 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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MRU إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.62171.437051.661630.964318.3716
1GBP1.1531411.22935102.1921.65711.916071.1119721.1848
1USD0.9380.813438183.1271.347951.55860.904517.2325
1INR0.01128390.009785480.012029810.01621550.01874970.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الزلوتي البولندي
1 MRU0.11378 PLN
5 MRU0.56889 PLN
10 MRU1.13778 PLN
20 MRU2.27556 PLN
50 MRU5.68890 PLN
100 MRU11.37780 PLN
250 MRU28.44450 PLN
500 MRU56.88900 PLN
1000 MRU113.77800 PLN
2000 MRU227.55600 PLN
5000 MRU568.89000 PLN
10000 MRU1137.78000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Mauritanian Ouguiya
1 PLN8.78901 MRU
5 PLN43.94505 MRU
10 PLN87.89010 MRU
20 PLN175.78020 MRU
50 PLN439.45050 MRU
100 PLN878.90100 MRU
250 PLN2197.25250 MRU
500 PLN4394.50500 MRU
1000 PLN8789.01000 MRU
2000 PLN17578.02000 MRU
5000 PLN43945.05000 MRU
10000 PLN87890.10000 MRU