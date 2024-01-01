ألف أوقية موريتانية إلى زلوتي بولندي

تحويل MRU إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mru
99.96 pln

1.00000 MRU = 0.09996 PLN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الزلوتي البولندي
1 MRU0.09996 PLN
5 MRU0.49982 PLN
10 MRU0.99964 PLN
20 MRU1.99927 PLN
50 MRU4.99818 PLN
100 MRU9.99636 PLN
250 MRU24.99090 PLN
500 MRU49.98180 PLN
1000 MRU99.96360 PLN
2000 MRU199.92720 PLN
5000 MRU499.81800 PLN
10000 MRU999.63600 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Mauritanian Ouguiya
1 PLN10.00360 MRU
5 PLN50.01800 MRU
10 PLN100.03600 MRU
20 PLN200.07200 MRU
50 PLN500.18000 MRU
100 PLN1000.36000 MRU
250 PLN2500.90000 MRU
500 PLN5001.80000 MRU
1000 PLN10003.60000 MRU
2000 PLN20007.20000 MRU
5000 PLN50018.00000 MRU
10000 PLN100036.00000 MRU