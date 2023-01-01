20 زلوتي بولندي إلى أوقية موريتانية

تحويل PLN إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

20 pln
188.84 mru

1.00000 PLN = 9.44185 MRU

Mid-market exchange rate at 07:16
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.073689.33431.465951.649790.963218.7365
1GBP1.1536711.23855103.061.691181.903271.1112121.6152
1USD0.931450.807396183.211.365451.536690.897217.452
1INR0.01119390.009703110.012017810.01640970.01846760.01078240.209734

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Mauritanian Ouguiya
1 PLN9.44185 MRU
5 PLN47.20925 MRU
10 PLN94.41850 MRU
20 PLN188.83700 MRU
50 PLN472.09250 MRU
100 PLN944.18500 MRU
250 PLN2360.46250 MRU
500 PLN4720.92500 MRU
1000 PLN9441.85000 MRU
2000 PLN18883.70000 MRU
5000 PLN47209.25000 MRU
10000 PLN94418.50000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الزلوتي البولندي
1 MRU0.10591 PLN
5 MRU0.52955 PLN
10 MRU1.05911 PLN
20 MRU2.11822 PLN
50 MRU5.29555 PLN
100 MRU10.59110 PLN
250 MRU26.47775 PLN
500 MRU52.95550 PLN
1000 MRU105.91100 PLN
2000 MRU211.82200 PLN
5000 MRU529.55500 PLN
10000 MRU1059.11000 PLN