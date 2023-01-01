10 آلاف زلوتي بولندي إلى أوقية موريتانية

تحويل PLN إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ pln
٩٤٬٤٣١ mru

1.00000 PLN = 9.44310 MRU

Mid-market exchange rate at 07:17
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.073789.33991.466191.649940.963218.7355
1GBP1.1536711.23865103.0651.691441.903421.1112121.6138
1USD0.931350.807331183.20751.365551.536690.897117.4495
1INR0.01119320.009702620.012018110.01641140.01846810.01078150.209711

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Mauritanian Ouguiya
1 PLN9.44310 MRU
5 PLN47.21550 MRU
10 PLN94.43100 MRU
20 PLN188.86200 MRU
50 PLN472.15500 MRU
100 PLN944.31000 MRU
250 PLN2360.77500 MRU
500 PLN4721.55000 MRU
1000 PLN9443.10000 MRU
2000 PLN18886.20000 MRU
5000 PLN47215.50000 MRU
10000 PLN94431.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الزلوتي البولندي
1 MRU0.10590 PLN
5 MRU0.52948 PLN
10 MRU1.05897 PLN
20 MRU2.11794 PLN
50 MRU5.29485 PLN
100 MRU10.58970 PLN
250 MRU26.47425 PLN
500 MRU52.94850 PLN
1000 MRU105.89700 PLN
2000 MRU211.79400 PLN
5000 MRU529.48500 PLN
10000 MRU1058.97000 PLN