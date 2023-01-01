5000 زلوتي بولندي إلى أوقية موريتانية

تحويل PLN إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ pln
٤٧٬٢٢١٫٧٥ mru

1.00000 PLN = 9.44435 MRU

Mid-market exchange rate at 07:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.073889.35091.466221.649720.963318.7341
1GBP1.1536711.2388103.0811.691521.903211.1113321.6127
1USD0.931250.807233183.211.365451.536330.89717.4465
1INR0.01119180.009701150.012017810.01640970.01846330.010780.209668

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Mauritanian Ouguiya
1 PLN9.44435 MRU
5 PLN47.22175 MRU
10 PLN94.44350 MRU
20 PLN188.88700 MRU
50 PLN472.21750 MRU
100 PLN944.43500 MRU
250 PLN2361.08750 MRU
500 PLN4722.17500 MRU
1000 PLN9444.35000 MRU
2000 PLN18888.70000 MRU
5000 PLN47221.75000 MRU
10000 PLN94443.50000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الزلوتي البولندي
1 MRU0.10588 PLN
5 MRU0.52941 PLN
10 MRU1.05883 PLN
20 MRU2.11766 PLN
50 MRU5.29415 PLN
100 MRU10.58830 PLN
250 MRU26.47075 PLN
500 MRU52.94150 PLN
1000 MRU105.88300 PLN
2000 MRU211.76600 PLN
5000 MRU529.41500 PLN
10000 MRU1058.83000 PLN