أوقية موريتانية إلى دولار تايواني جديد

تحويل MRU إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٨٤٥٫١٦ twd

1.00000 MRU = 0.84516 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:2 UTC
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MRU إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066188.62171.4371.66150.964118.37
1GBP1.1530711.22925102.1841.656911.915761.1116721.1812
1USD0.9380.813504183.1271.34791.558480.904317.231
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621490.01874820.01087850.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار تايواني جديد
1 MRU0.84516 TWD
5 MRU4.22579 TWD
10 MRU8.45157 TWD
20 MRU16.90314 TWD
50 MRU42.25785 TWD
100 MRU84.51570 TWD
250 MRU211.28925 TWD
500 MRU422.57850 TWD
1000 MRU845.15700 TWD
2000 MRU1690.31400 TWD
5000 MRU4225.78500 TWD
10000 MRU8451.57000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Mauritanian Ouguiya
1 TWD1.18321 MRU
5 TWD5.91605 MRU
10 TWD11.83210 MRU
20 TWD23.66420 MRU
50 TWD59.16050 MRU
100 TWD118.32100 MRU
250 TWD295.80250 MRU
500 TWD591.60500 MRU
1000 TWD1183.21000 MRU
2000 TWD2366.42000 MRU
5000 TWD5916.05000 MRU
10000 TWD11832.10000 MRU