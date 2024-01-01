10 دولار تايواني جديد إلى أوقية موريتانية

تحويل TWD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

10 twd
12.66 mru

1.000 TWD = 1.266 MRU

Mid-market exchange rate at 15:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٣١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٣
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩١٥١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٤٨٨
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٨٨١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Mauritanian Ouguiya
1 TWD١٫٢٦٦١٥ MRU
5 TWD٦٫٣٣٠٧٥ MRU
10 TWD١٢٫٦٦١٥٠ MRU
20 TWD٢٥٫٣٢٣٠٠ MRU
50 TWD٦٣٫٣٠٧٥٠ MRU
100 TWD١٢٦٫٦١٥٠٠ MRU
250 TWD٣١٦٫٥٣٧٥٠ MRU
500 TWD٦٣٣٫٠٧٥٠٠ MRU
1000 TWD١٬٢٦٦٫١٥٠٠٠ MRU
2000 TWD٢٬٥٣٢٫٣٠٠٠٠ MRU
5000 TWD٦٬٣٣٠٫٧٥٠٠٠ MRU
10000 TWD١٢٬٦٦١٫٥٠٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار تايواني جديد
1 MRU٠٫٧٨٩٨٠ TWD
5 MRU٣٫٩٤٨٩٨ TWD
10 MRU٧٫٨٩٧٩٥ TWD
20 MRU١٥٫٧٩٥٩٠ TWD
50 MRU٣٩٫٤٨٩٧٥ TWD
100 MRU٧٨٫٩٧٩٥٠ TWD
250 MRU١٩٧٫٤٤٨٧٥ TWD
500 MRU٣٩٤٫٨٩٧٥٠ TWD
1000 MRU٧٨٩٫٧٩٥٠٠ TWD
2000 MRU١٬٥٧٩٫٥٩٠٠٠ TWD
5000 MRU٣٬٩٤٨٫٩٧٥٠٠ TWD
10000 MRU٧٬٨٩٧٫٩٥٠٠٠ TWD