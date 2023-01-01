أوقية موريتانية إلى فلورن أروبي

تحويل MRU إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
47.58 awg

1.00000 MRU = 0.04758 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 21:49 UTC
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MRU إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436781.661960.9639518.3683
1GBP1.1532711.2293102.1881.657031.916741.1116921.1842
1USD0.93820.813471183.1271.347951.559210.9043517.2327
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621550.0187570.01087910.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Aruban Florin
1 MRU0.04758 AWG
5 MRU0.23788 AWG
10 MRU0.47575 AWG
20 MRU0.95150 AWG
50 MRU2.37876 AWG
100 MRU4.75752 AWG
250 MRU11.89380 AWG
500 MRU23.78760 AWG
1000 MRU47.57520 AWG
2000 MRU95.15040 AWG
5000 MRU237.87600 AWG
10000 MRU475.75200 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Mauritanian Ouguiya
1 AWG21.01930 MRU
5 AWG105.09650 MRU
10 AWG210.19300 MRU
20 AWG420.38600 MRU
50 AWG1050.96500 MRU
100 AWG2101.93000 MRU
250 AWG5254.82500 MRU
500 AWG10509.65000 MRU
1000 AWG21019.30000 MRU
2000 AWG42038.60000 MRU
5000 AWG105096.50000 MRU
10000 AWG210193.00000 MRU