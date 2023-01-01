أوقية موريتانية إلى فلورن أروبي
تحويل MRU إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى فلورن أروبي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Aruban Florin / Mauritanian Ouguiya
|1 AWG
|21.01930 MRU
|5 AWG
|105.09650 MRU
|10 AWG
|210.19300 MRU
|20 AWG
|420.38600 MRU
|50 AWG
|1050.96500 MRU
|100 AWG
|2101.93000 MRU
|250 AWG
|5254.82500 MRU
|500 AWG
|10509.65000 MRU
|1000 AWG
|21019.30000 MRU
|2000 AWG
|42038.60000 MRU
|5000 AWG
|105096.50000 MRU
|10000 AWG
|210193.00000 MRU