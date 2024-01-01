10 آلاف أوقية موريتانية إلى فلورن أروبي

تحويل MRU إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mru
449.10 awg

1.00000 MRU = 0.04491 AWG

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Aruban Florin
1 MRU0.04491 AWG
5 MRU0.22455 AWG
10 MRU0.44910 AWG
20 MRU0.89820 AWG
50 MRU2.24550 AWG
100 MRU4.49100 AWG
250 MRU11.22750 AWG
500 MRU22.45500 AWG
1000 MRU44.91000 AWG
2000 MRU89.82000 AWG
5000 MRU224.55000 AWG
10000 MRU449.10000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Mauritanian Ouguiya
1 AWG22.26680 MRU
5 AWG111.33400 MRU
10 AWG222.66800 MRU
20 AWG445.33600 MRU
50 AWG1113.34000 MRU
100 AWG2226.68000 MRU
250 AWG5566.70000 MRU
500 AWG11133.40000 MRU
1000 AWG22266.80000 MRU
2000 AWG44533.60000 MRU
5000 AWG111334.00000 MRU
10000 AWG222668.00000 MRU