أوقية موريتانية إلى بيزو تشيلي

تحويل MRU إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٢٣٬٣٦١ clp

1.00000 MRU = 23.36130 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:51 UTC
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MRU إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 CLP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.065988.60511.436781.66170.9642518.3681
1GBP1.153211.22925102.1841.656971.916361.1119821.1831
1USD0.93820.813504183.1271.347951.558970.9046517.2325
1INR0.0112860.009786280.012029810.01621550.01875410.01088270.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Chilean Peso
1 MRU23.36130 CLP
5 MRU116.80650 CLP
10 MRU233.61300 CLP
20 MRU467.22600 CLP
50 MRU1168.06500 CLP
100 MRU2336.13000 CLP
250 MRU5840.32500 CLP
500 MRU11680.65000 CLP
1000 MRU23361.30000 CLP
2000 MRU46722.60000 CLP
5000 MRU116806.50000 CLP
10000 MRU233613.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Mauritanian Ouguiya
1 CLP0.04281 MRU
5 CLP0.21403 MRU
10 CLP0.42806 MRU
20 CLP0.85612 MRU
50 CLP2.14030 MRU
100 CLP4.28059 MRU
250 CLP10.70148 MRU
500 CLP21.40295 MRU
1000 CLP42.80590 MRU
2000 CLP85.61180 MRU
5000 CLP214.02950 MRU
10000 CLP428.05900 MRU