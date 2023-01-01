أوقية موريتانية إلى دينار أردني

تحويل MRU إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
١٨٫٦٣٦ jod

1.00000 MRU = 0.01864 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:55 UTC
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MRU إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436891.661960.9645518.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.657231.916821.1124521.1848
1USD0.93820.813438183.1271.348051.559210.9049517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621680.0187570.01088640.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الدينار الأردني
1 MRU0.01864 JOD
5 MRU0.09318 JOD
10 MRU0.18636 JOD
20 MRU0.37272 JOD
50 MRU0.93179 JOD
100 MRU1.86358 JOD
250 MRU4.65895 JOD
500 MRU9.31790 JOD
1000 MRU18.63580 JOD
2000 MRU37.27160 JOD
5000 MRU93.17900 JOD
10000 MRU186.35800 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Mauritanian Ouguiya
1 JOD53.66010 MRU
5 JOD268.30050 MRU
10 JOD536.60100 MRU
20 JOD1073.20200 MRU
50 JOD2683.00500 MRU
100 JOD5366.01000 MRU
250 JOD13415.02500 MRU
500 JOD26830.05000 MRU
1000 JOD53660.10000 MRU
2000 JOD107320.20000 MRU
5000 JOD268300.50000 MRU
10000 JOD536601.00000 MRU