20 أوقية موريتانية إلى دينار أردني

تحويل MRU إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

20 mru
0.356 jod

1.00000 MRU = 0.01779 JOD

Mid-market exchange rate at 19:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الدينار الأردني
1 MRU0.01779 JOD
5 MRU0.08894 JOD
10 MRU0.17788 JOD
20 MRU0.35577 JOD
50 MRU0.88942 JOD
100 MRU1.77884 JOD
250 MRU4.44710 JOD
500 MRU8.89420 JOD
1000 MRU17.78840 JOD
2000 MRU35.57680 JOD
5000 MRU88.94200 JOD
10000 MRU177.88400 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Mauritanian Ouguiya
1 JOD56.21650 MRU
5 JOD281.08250 MRU
10 JOD562.16500 MRU
20 JOD1124.33000 MRU
50 JOD2810.82500 MRU
100 JOD5621.65000 MRU
250 JOD14054.12500 MRU
500 JOD28108.25000 MRU
1000 JOD56216.50000 MRU
2000 JOD112433.00000 MRU
5000 JOD281082.50000 MRU
10000 JOD562165.00000 MRU