Мавританские угии в иорданские динары
Сконвертируйте MRU в JOD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MRU к JOD
1 MRU = 0.01845 JOD
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мавританских угий в иорданские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MRU из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MRU в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Иорданский динар / Мавританская угия
|1 JOD
|54.19610 MRU
|5 JOD
|270.98050 MRU
|10 JOD
|541.96100 MRU
|20 JOD
|1083.92200 MRU
|50 JOD
|2709.80500 MRU
|100 JOD
|5419.61000 MRU
|250 JOD
|13549.02500 MRU
|500 JOD
|27098.05000 MRU
|1000 JOD
|54196.10000 MRU
|2000 JOD
|108392.20000 MRU
|5000 JOD
|270980.50000 MRU
|10000 JOD
|541961.00000 MRU