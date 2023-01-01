أوقية موريتانية إلى روبية إندونيسية

تحويل MRU إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
404127 idr

1.00000 MRU = 404.12700 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:55 UTC
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MRU إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436891.661960.9645518.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.657231.916821.1124521.1848
1USD0.93820.813438183.1271.348051.559210.9049517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621680.0187570.01088640.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الروبية الإندونيسية
1 MRU404.12700 IDR
5 MRU2020.63500 IDR
10 MRU4041.27000 IDR
20 MRU8082.54000 IDR
50 MRU20206.35000 IDR
100 MRU40412.70000 IDR
250 MRU101031.75000 IDR
500 MRU202063.50000 IDR
1000 MRU404127.00000 IDR
2000 MRU808254.00000 IDR
5000 MRU2020635.00000 IDR
10000 MRU4041270.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Mauritanian Ouguiya
1 IDR0.00247 MRU
5 IDR0.01237 MRU
10 IDR0.02474 MRU
20 IDR0.04949 MRU
50 IDR0.12372 MRU
100 IDR0.24745 MRU
250 IDR0.61862 MRU
500 IDR1.23723 MRU
1000 IDR2.47447 MRU
2000 IDR4.94894 MRU
5000 IDR12.37235 MRU
10000 IDR24.74470 MRU