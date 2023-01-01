أوقية موريتانية إلى شلن كيني

تحويل MRU إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
3874 kes

1.00000 MRU = 3.87436 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 21:56 UTC
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MRU إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661960.964218.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657161.916741.1119821.1839
1USD0.93820.813471183.1271.348051.559210.904617.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.0187570.01088210.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / شلن كيني
1 MRU3.87436 KES
5 MRU19.37180 KES
10 MRU38.74360 KES
20 MRU77.48720 KES
50 MRU193.71800 KES
100 MRU387.43600 KES
250 MRU968.59000 KES
500 MRU1937.18000 KES
1000 MRU3874.36000 KES
2000 MRU7748.72000 KES
5000 MRU19371.80000 KES
10000 MRU38743.60000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Mauritanian Ouguiya
1 KES0.25811 MRU
5 KES1.29053 MRU
10 KES2.58107 MRU
20 KES5.16214 MRU
50 KES12.90535 MRU
100 KES25.81070 MRU
250 KES64.52675 MRU
500 KES129.05350 MRU
1000 KES258.10700 MRU
2000 KES516.21400 MRU
5000 KES1290.53500 MRU
10000 KES2581.07000 MRU