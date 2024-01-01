Moritanya ouguiyasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile MRU → KES çevirin

1.000 mru
3.687 kes

1.00000 MRU = 3.68745 KES

13:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856481.0746589.23721.454651.652540.94831518.3627
1 GBP1.1675711.25475104.1921.698431.929491.1072221.44
1 USD0.930550.796972183.03841.35361.537750.8824517.0871
1 INR0.01120610.009597630.012042610.01630090.01851860.0106270.205773

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Moritanya ouguiyasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Kenya Şilini
1 MRU3.68745 KES
5 MRU18.43725 KES
10 MRU36.87450 KES
20 MRU73.74900 KES
50 MRU184.37250 KES
100 MRU368.74500 KES
250 MRU921.86250 KES
500 MRU1843.72500 KES
1000 MRU3687.45000 KES
2000 MRU7374.90000 KES
5000 MRU18437.25000 KES
10000 MRU36874.50000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Moritanya Ouguiyası
1 KES0.27119 MRU
5 KES1.35595 MRU
10 KES2.71190 MRU
20 KES5.42380 MRU
50 KES13.55950 MRU
100 KES27.11900 MRU
250 KES67.79750 MRU
500 KES135.59500 MRU
1000 KES271.19000 MRU
2000 KES542.38000 MRU
5000 KES1355.95000 MRU
10000 KES2711.90000 MRU