Мавританские угии в кенийские шиллинги

Сконвертируйте MRU в KES по реальному обменному курсу

1 000 mru
3 814 kes

1.00000 MRU = 3.81392 KES

Среднерыночный курс в 23:57 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса MRU к KES

1 мин. назад 1 MRU → 0 KES
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.075489.10761.457491.672860.958718.5288
1GBP1.1617111.24925103.5131.693111.94331.1137321.5242
1USD0.92990.80048182.861.35531.555570.891517.2297
1INR0.01122240.009660640.012068510.01635650.01877350.01075910.207937

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мавританских угий в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MRU из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MRU в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for мавританская угия

MRU в USD

MRU в EUR

MRU в GBP

MRU в INR

MRU в JPY

MRU в RUB

MRU в AUD

MRU в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Мавританская угия / Кенийский шиллинг
1 MRU3.81392 KES
5 MRU19.06960 KES
10 MRU38.13920 KES
20 MRU76.27840 KES
50 MRU190.69600 KES
100 MRU381.39200 KES
250 MRU953.48000 KES
500 MRU1906.96000 KES
1000 MRU3813.92000 KES
2000 MRU7627.84000 KES
5000 MRU19069.60000 KES
10000 MRU38139.20000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Мавританская угия
1 KES0.26220 MRU
5 KES1.31099 MRU
10 KES2.62197 MRU
20 KES5.24394 MRU
50 KES13.10985 MRU
100 KES26.21970 MRU
250 KES65.54925 MRU
500 KES131.09850 MRU
1000 KES262.19700 MRU
2000 KES524.39400 MRU
5000 KES1310.98500 MRU
10000 KES2621.97000 MRU