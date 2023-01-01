أوقية موريتانية إلى بيزو مكسيكي

تحويل MRU إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
452.95 mxn

1.00000 MRU = 0.45295 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:58 UTC
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MRU إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065888.59681.436751.661550.963918.3664
1GBP1.153411.2293102.1881.657161.916441.1117621.1839
1USD0.938250.813471183.1271.348051.558970.904417.2325
1INR0.01128710.009785880.012029810.01621680.01875410.01087970.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Mexican Peso
1 MRU0.45295 MXN
5 MRU2.26475 MXN
10 MRU4.52950 MXN
20 MRU9.05900 MXN
50 MRU22.64750 MXN
100 MRU45.29500 MXN
250 MRU113.23750 MXN
500 MRU226.47500 MXN
1000 MRU452.95000 MXN
2000 MRU905.90000 MXN
5000 MRU2264.75000 MXN
10000 MRU4529.50000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Mauritanian Ouguiya
1 MXN2.20775 MRU
5 MXN11.03875 MRU
10 MXN22.07750 MRU
20 MXN44.15500 MRU
50 MXN110.38750 MRU
100 MXN220.77500 MRU
250 MXN551.93750 MRU
500 MXN1103.87500 MRU
1000 MXN2207.75000 MRU
2000 MXN4415.50000 MRU
5000 MXN11038.75000 MRU
10000 MXN22077.50000 MRU