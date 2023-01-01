أوقية موريتانية إلى كرونة آيسلندية

تحويل MRU إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٣٬٥٨٢٫٩٩ isk

1.00000 MRU = 3.58299 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:55 UTC
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MRU إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436891.661960.9645518.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.657231.916821.1124521.1848
1USD0.93820.813438183.1271.348051.559210.9049517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621680.0187570.01088640.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Icelandic Króna
1 MRU3.58299 ISK
5 MRU17.91495 ISK
10 MRU35.82990 ISK
20 MRU71.65980 ISK
50 MRU179.14950 ISK
100 MRU358.29900 ISK
250 MRU895.74750 ISK
500 MRU1791.49500 ISK
1000 MRU3582.99000 ISK
2000 MRU7165.98000 ISK
5000 MRU17914.95000 ISK
10000 MRU35829.90000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Mauritanian Ouguiya
1 ISK0.27910 MRU
5 ISK1.39548 MRU
10 ISK2.79096 MRU
20 ISK5.58192 MRU
50 ISK13.95480 MRU
100 ISK27.90960 MRU
250 ISK69.77400 MRU
500 ISK139.54800 MRU
1000 ISK279.09600 MRU
2000 ISK558.19200 MRU
5000 ISK1395.48000 MRU
10000 ISK2790.96000 MRU