أوقية موريتانية إلى فرنك غرب إفريقي
تحويل MRU إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى فرنك غرب إفريقي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الموريتانية ouguiya
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
|1 MRU
|16.19790 XOF
|5 MRU
|80.98950 XOF
|10 MRU
|161.97900 XOF
|20 MRU
|323.95800 XOF
|50 MRU
|809.89500 XOF
|100 MRU
|1619.79000 XOF
|250 MRU
|4049.47500 XOF
|500 MRU
|8098.95000 XOF
|1000 MRU
|16197.90000 XOF
|2000 MRU
|32395.80000 XOF
|5000 MRU
|80989.50000 XOF
|10000 MRU
|161979.00000 XOF