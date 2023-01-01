أوقية موريتانية إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل MRU إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
16198 xof

1.00000 MRU = 16.19790 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:4 UTC
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MRU إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.62591.437121.661450.9642518.371
1GBP1.153211.22945102.21.657241.915931.1119821.1849
1USD0.937950.813372183.1271.347951.558360.904417.2312
1INR0.01128340.009784690.012029810.01621550.01874670.01087970.207288

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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MRU إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MRU16.19790 XOF
5 MRU80.98950 XOF
10 MRU161.97900 XOF
20 MRU323.95800 XOF
50 MRU809.89500 XOF
100 MRU1619.79000 XOF
250 MRU4049.47500 XOF
500 MRU8098.95000 XOF
1000 MRU16197.90000 XOF
2000 MRU32395.80000 XOF
5000 MRU80989.50000 XOF
10000 MRU161979.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Mauritanian Ouguiya
1 XOF0.06174 MRU
5 XOF0.30868 MRU
10 XOF0.61736 MRU
20 XOF1.23473 MRU
50 XOF3.08682 MRU
100 XOF6.17363 MRU
250 XOF15.43407 MRU
500 XOF30.86815 MRU
1000 XOF61.73630 MRU
2000 XOF123.47260 MRU
5000 XOF308.68150 MRU
10000 XOF617.36300 MRU