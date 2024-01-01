Moritanya ouguiyasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile MRU → XOF çevirin

1.000 mru
15.265 xof

1.00000 MRU = 15.26450 XOF

13:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8564251.0746589.2351.454491.651910.94805518.3627
1 GBP1.1676411.25475104.191.698241.928751.1069921.44
1 USD0.930550.796972183.03631.353451.537160.882217.0871
1 INR0.01120640.009597870.012042910.01629950.01851190.01062430.205779

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Moritanya ouguiyasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / CFA Frangı BCEAO
1 MRU15.26450 XOF
5 MRU76.32250 XOF
10 MRU152.64500 XOF
20 MRU305.29000 XOF
50 MRU763.22500 XOF
100 MRU1526.45000 XOF
250 MRU3816.12500 XOF
500 MRU7632.25000 XOF
1000 MRU15264.50000 XOF
2000 MRU30529.00000 XOF
5000 MRU76322.50000 XOF
10000 MRU152645.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Moritanya Ouguiyası
1 XOF0.06551 MRU
5 XOF0.32756 MRU
10 XOF0.65512 MRU
20 XOF1.31023 MRU
50 XOF3.27558 MRU
100 XOF6.55116 MRU
250 XOF16.37790 MRU
500 XOF32.75580 MRU
1000 XOF65.51160 MRU
2000 XOF131.02320 MRU
5000 XOF327.55800 MRU
10000 XOF655.11600 MRU