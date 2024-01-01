10 CFA Frangı BCEAO'dan Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile XOF → MRU çevirin

1,000CFA XOF = 0,06395UM MRU

11:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → MRU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MRU
1 XOF → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06630,0677
Düşük0,06390,0639
Ortalama0,06510,0663
Değişim-2.67%-5.03%
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1 XOF → MRU istatistikleri

XOF → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0663, en düşük 0,0639 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0651 oldu. XOF → MRU kurundaki değişiklik -2.67 değerindeydi.

XOF → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0677, en düşük 0,0639 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0663 oldu. XOF → MRU kurundaki değişiklik -5.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - MRU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9481,549,9971,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1971,94612,6321,6932.179,89
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1310,9561.230,58
1 EUR1,0550,8351,47911,62510,551,4141.820,61

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Moritanya ouguiyası
1 XOF0,06395 MRU
5 XOF0,31974 MRU
10 XOF0,63949 MRU
20 XOF1,27897 MRU
50 XOF3,19744 MRU
100 XOF6,39487 MRU
250 XOF15,98717 MRU
500 XOF31,97435 MRU
1000 XOF63,94870 MRU
2000 XOF127,89740 MRU
5000 XOF319,74350 MRU
10000 XOF639,48700 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / CFA Frangı BCEAO
1 MRU15,63750 XOF
5 MRU78,18750 XOF
10 MRU156,37500 XOF
20 MRU312,75000 XOF
50 MRU781,87500 XOF
100 MRU1.563,75000 XOF
250 MRU3.909,37500 XOF
500 MRU7.818,75000 XOF
1000 MRU15.637,50000 XOF
2000 MRU31.275,00000 XOF
5000 MRU78.187,50000 XOF
10000 MRU156.375,00000 XOF