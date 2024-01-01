100 Moritanya ouguiyasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile MRU → XOF çevirin

100 mru
1.555 xof

1,000 MRU = 15,55 XOF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / CFA Frangı BCEAO
1 MRU15,54690 XOF
5 MRU77,73450 XOF
10 MRU155,46900 XOF
20 MRU310,93800 XOF
50 MRU777,34500 XOF
100 MRU1.554,69000 XOF
250 MRU3.886,72500 XOF
500 MRU7.773,45000 XOF
1000 MRU15.546,90000 XOF
2000 MRU31.093,80000 XOF
5000 MRU77.734,50000 XOF
10000 MRU155.469,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Moritanya Ouguiyası
1 XOF0,06432 MRU
5 XOF0,32161 MRU
10 XOF0,64322 MRU
20 XOF1,28643 MRU
50 XOF3,21608 MRU
100 XOF6,43215 MRU
250 XOF16,08038 MRU
500 XOF32,16075 MRU
1000 XOF64,32150 MRU
2000 XOF128,64300 MRU
5000 XOF321,60750 MRU
10000 XOF643,21500 MRU