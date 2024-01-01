20 أوقية موريتانية إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل MRU إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

20 mru
304 xof

1.00000 MRU = 15.18320 XOF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MRU15.18320 XOF
5 MRU75.91600 XOF
10 MRU151.83200 XOF
20 MRU303.66400 XOF
50 MRU759.16000 XOF
100 MRU1518.32000 XOF
250 MRU3795.80000 XOF
500 MRU7591.60000 XOF
1000 MRU15183.20000 XOF
2000 MRU30366.40000 XOF
5000 MRU75916.00000 XOF
10000 MRU151832.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Mauritanian Ouguiya
1 XOF0.06586 MRU
5 XOF0.32931 MRU
10 XOF0.65862 MRU
20 XOF1.31725 MRU
50 XOF3.29312 MRU
100 XOF6.58624 MRU
250 XOF16.46560 MRU
500 XOF32.93120 MRU
1000 XOF65.86240 MRU
2000 XOF131.72480 MRU
5000 XOF329.31200 MRU
10000 XOF658.62400 MRU