أوقية موريتانية إلى رينغيت ماليزي

تحويل MRU إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
123.31 myr

1.00000 MRU = 0.12331 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:59 UTC
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MRU إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.436951.661780.9641518.369
1GBP1.153211.22935102.1921.657231.916521.1118621.1848
1USD0.938150.813438183.1271.348051.558970.9045517.2325
1INR0.01128550.009785480.012029810.01621680.01875410.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

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MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / رينغيت ماليزي
1 MRU0.12331 MYR
5 MRU0.61657 MYR
10 MRU1.23314 MYR
20 MRU2.46628 MYR
50 MRU6.16570 MYR
100 MRU12.33140 MYR
250 MRU30.82850 MYR
500 MRU61.65700 MYR
1000 MRU123.31400 MYR
2000 MRU246.62800 MYR
5000 MRU616.57000 MYR
10000 MRU1233.14000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Mauritanian Ouguiya
1 MYR8.10935 MRU
5 MYR40.54675 MRU
10 MYR81.09350 MRU
20 MYR162.18700 MRU
50 MYR405.46750 MRU
100 MYR810.93500 MRU
250 MYR2027.33750 MRU
500 MYR4054.67500 MRU
1000 MYR8109.35000 MRU
2000 MYR16218.70000 MRU
5000 MYR40546.75000 MRU
10000 MYR81093.50000 MRU