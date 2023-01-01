أوقية موريتانية إلى ريال قطري

تحويل MRU إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
95.83 qar

1.00000 MRU = 0.09583 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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MRU إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.62171.437051.661630.964318.3716
1GBP1.1531411.22935102.1921.65711.916071.1119721.1848
1USD0.9380.813438183.1271.347951.55860.904517.2325
1INR0.01128390.009785480.012029810.01621550.01874970.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الريال القطري
1 MRU0.09583 QAR
5 MRU0.47914 QAR
10 MRU0.95829 QAR
20 MRU1.91657 QAR
50 MRU4.79143 QAR
100 MRU9.58286 QAR
250 MRU23.95715 QAR
500 MRU47.91430 QAR
1000 MRU95.82860 QAR
2000 MRU191.65720 QAR
5000 MRU479.14300 QAR
10000 MRU958.28600 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Mauritanian Ouguiya
1 QAR10.43530 MRU
5 QAR52.17650 MRU
10 QAR104.35300 MRU
20 QAR208.70600 MRU
50 QAR521.76500 MRU
100 QAR1043.53000 MRU
250 QAR2608.82500 MRU
500 QAR5217.65000 MRU
1000 QAR10435.30000 MRU
2000 QAR20870.60000 MRU
5000 QAR52176.50000 MRU
10000 QAR104353.00000 MRU