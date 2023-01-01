500 ريال قطري إلى أوقية موريتانية

تحويل QAR إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ qar
٥٬٤٠٥٫٧٥ mru

1.00000 QAR = 10.81150 MRU

Mid-market exchange rate at 12:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865151.075289.47121.46691.651990.96518.7505
1GBP1.1558711.24275103.4141.695481.909431.1154121.6724
1USD0.930050.804667183.21351.36431.536450.897517.4391
1INR0.01117680.009669910.012017310.01639520.0184640.01078550.209571

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

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QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Mauritanian Ouguiya
1 QAR10.81150 MRU
5 QAR54.05750 MRU
10 QAR108.11500 MRU
20 QAR216.23000 MRU
50 QAR540.57500 MRU
100 QAR1081.15000 MRU
250 QAR2702.87500 MRU
500 QAR5405.75000 MRU
1000 QAR10811.50000 MRU
2000 QAR21623.00000 MRU
5000 QAR54057.50000 MRU
10000 QAR108115.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الريال القطري
1 MRU0.09249 QAR
5 MRU0.46247 QAR
10 MRU0.92494 QAR
20 MRU1.84988 QAR
50 MRU4.62470 QAR
100 MRU9.24939 QAR
250 MRU23.12348 QAR
500 MRU46.24695 QAR
1000 MRU92.49390 QAR
2000 MRU184.98780 QAR
5000 MRU462.46950 QAR
10000 MRU924.93900 QAR