10 آلاف أوقية موريتانية إلى ريال قطري

تحويل MRU إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mru
914.26 qar

1.00000 MRU = 0.09143 QAR

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الريال القطري
1 MRU0.09143 QAR
5 MRU0.45713 QAR
10 MRU0.91426 QAR
20 MRU1.82851 QAR
50 MRU4.57128 QAR
100 MRU9.14257 QAR
250 MRU22.85642 QAR
500 MRU45.71285 QAR
1000 MRU91.42570 QAR
2000 MRU182.85140 QAR
5000 MRU457.12850 QAR
10000 MRU914.25700 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Mauritanian Ouguiya
1 QAR10.93780 MRU
5 QAR54.68900 MRU
10 QAR109.37800 MRU
20 QAR218.75600 MRU
50 QAR546.89000 MRU
100 QAR1093.78000 MRU
250 QAR2734.45000 MRU
500 QAR5468.90000 MRU
1000 QAR10937.80000 MRU
2000 QAR21875.60000 MRU
5000 QAR54689.00000 MRU
10000 QAR109378.00000 MRU