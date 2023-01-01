أوقية موريتانية إلى تالا ساموي

تحويل MRU إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
72.71 wst

1.00000 MRU = 0.07271 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 22:3 UTC
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MRU إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.62171.437051.661370.964118.3702
1GBP1.1531411.2294102.1961.657171.915851.1117421.184
1USD0.9380.813405183.1271.347951.558360.904417.2312
1INR0.01128390.009785090.012029810.01621550.01874670.01087970.207288

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Samoan Tala
1 MRU0.07271 WST
5 MRU0.36355 WST
10 MRU0.72710 WST
20 MRU1.45420 WST
50 MRU3.63550 WST
100 MRU7.27100 WST
250 MRU18.17750 WST
500 MRU36.35500 WST
1000 MRU72.71000 WST
2000 MRU145.42000 WST
5000 MRU363.55000 WST
10000 MRU727.10000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Mauritanian Ouguiya
1 WST13.75330 MRU
5 WST68.76650 MRU
10 WST137.53300 MRU
20 WST275.06600 MRU
50 WST687.66500 MRU
100 WST1375.33000 MRU
250 WST3438.32500 MRU
500 WST6876.65000 MRU
1000 WST13753.30000 MRU
2000 WST27506.60000 MRU
5000 WST68766.50000 MRU
10000 WST137533.00000 MRU