50 أوقية موريتانية إلى تالا ساموي

تحويل MRU إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

50 mru
3.41 wst

1.00000 MRU = 0.06816 WST

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Samoan Tala
1 MRU0.06816 WST
5 MRU0.34080 WST
10 MRU0.68159 WST
20 MRU1.36318 WST
50 MRU3.40795 WST
100 MRU6.81591 WST
250 MRU17.03977 WST
500 MRU34.07955 WST
1000 MRU68.15910 WST
2000 MRU136.31820 WST
5000 MRU340.79550 WST
10000 MRU681.59100 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Mauritanian Ouguiya
1 WST14.67150 MRU
5 WST73.35750 MRU
10 WST146.71500 MRU
20 WST293.43000 MRU
50 WST733.57500 MRU
100 WST1467.15000 MRU
250 WST3667.87500 MRU
500 WST7335.75000 MRU
1000 WST14671.50000 MRU
2000 WST29343.00000 MRU
5000 WST73357.50000 MRU
10000 WST146715.00000 MRU