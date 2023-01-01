أوقية موريتانية إلى تينغ كازاخستاني

تحويل MRU إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
١٢٬٥٥٣٫٨٠ kzt

1.00000 MRU = 12.55380 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 21:56 UTC
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MRU إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661960.964218.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657161.916741.1119821.1839
1USD0.93820.813471183.1271.348051.559210.904617.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.0187570.01088210.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

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MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / تنغي كازاخستاني
1 MRU12.55380 KZT
5 MRU62.76900 KZT
10 MRU125.53800 KZT
20 MRU251.07600 KZT
50 MRU627.69000 KZT
100 MRU1255.38000 KZT
250 MRU3138.45000 KZT
500 MRU6276.90000 KZT
1000 MRU12553.80000 KZT
2000 MRU25107.60000 KZT
5000 MRU62769.00000 KZT
10000 MRU125538.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Mauritanian Ouguiya
1 KZT0.07966 MRU
5 KZT0.39829 MRU
10 KZT0.79657 MRU
20 KZT1.59314 MRU
50 KZT3.98285 MRU
100 KZT7.96570 MRU
250 KZT19.91425 MRU
500 KZT39.82850 MRU
1000 KZT79.65700 MRU
2000 KZT159.31400 MRU
5000 KZT398.28500 MRU
10000 KZT796.57000 MRU