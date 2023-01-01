أوقية موريتانية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MRU إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
١٠٠٫٢٩ ils

1.00000 MRU = 0.10029 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 21:55 UTC
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MRU إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436891.661960.9645518.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.657231.916821.1124521.1848
1USD0.93820.813438183.1271.348051.559210.9049517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621680.0187570.01088640.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Israeli New Sheqel
1 MRU0.10029 ILS
5 MRU0.50143 ILS
10 MRU1.00287 ILS
20 MRU2.00574 ILS
50 MRU5.01435 ILS
100 MRU10.02870 ILS
250 MRU25.07175 ILS
500 MRU50.14350 ILS
1000 MRU100.28700 ILS
2000 MRU200.57400 ILS
5000 MRU501.43500 ILS
10000 MRU1002.87000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Mauritanian Ouguiya
1 ILS9.97143 MRU
5 ILS49.85715 MRU
10 ILS99.71430 MRU
20 ILS199.42860 MRU
50 ILS498.57150 MRU
100 ILS997.14300 MRU
250 ILS2492.85750 MRU
500 ILS4985.71500 MRU
1000 ILS9971.43000 MRU
2000 ILS19942.86000 MRU
5000 ILS49857.15000 MRU
10000 ILS99714.30000 MRU