أوقية موريتانية إلى روبية موريشية

تحويل MRU إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
1173.61 mur

1.00000 MRU = 1.17361 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:58 UTC
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MRU إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065888.59681.436751.661550.963918.3664
1GBP1.153411.2293102.1881.657161.916441.1117621.1839
1USD0.938250.813471183.1271.348051.558970.904417.2325
1INR0.01128710.009785880.012029810.01621680.01875410.01087970.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Mauritian Rupee
1 MRU1.17361 MUR
5 MRU5.86805 MUR
10 MRU11.73610 MUR
20 MRU23.47220 MUR
50 MRU58.68050 MUR
100 MRU117.36100 MUR
250 MRU293.40250 MUR
500 MRU586.80500 MUR
1000 MRU1173.61000 MUR
2000 MRU2347.22000 MUR
5000 MRU5868.05000 MUR
10000 MRU11736.10000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Mauritanian Ouguiya
1 MUR0.85207 MRU
5 MUR4.26036 MRU
10 MUR8.52072 MRU
20 MUR17.04144 MRU
50 MUR42.60360 MRU
100 MUR85.20720 MRU
250 MUR213.01800 MRU
500 MUR426.03600 MRU
1000 MUR852.07200 MRU
2000 MUR1704.14400 MRU
5000 MUR4260.36000 MRU
10000 MUR8520.72000 MRU