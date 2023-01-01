Мавританские угии в маврикийские рупии

Сконвертируйте MRU в MUR по реальному обменному курсу

1000 mru
1174.50 mur

1.00000 MRU = 1.17450 MUR

Среднерыночный курс в 23:59 UTC
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График изменения обменного курса MRU к MUR

1 мин. назад 1 MRU → 0 MUR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.075389.09941.457411.672970.958618.5275
1GBP1.1615811.2491103.51.692971.943371.1134921.5221
1USD0.929950.800576182.861.355351.555810.891517.2301
1INR0.01122340.00966180.012068510.01635710.01877640.01075910.207942

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Как произвести расчет конвертации из мавританских угий в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MRU из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MRU в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for мавританская угия

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Обменные курсы Мавританская угия / Маврикийская рупия
1 MRU1.17450 MUR
5 MRU5.87250 MUR
10 MRU11.74500 MUR
20 MRU23.49000 MUR
50 MRU58.72500 MUR
100 MRU117.45000 MUR
250 MRU293.62500 MUR
500 MRU587.25000 MUR
1000 MRU1174.50000 MUR
2000 MRU2349.00000 MUR
5000 MRU5872.50000 MUR
10000 MRU11745.00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Мавританская угия
1 MUR0.85143 MRU
5 MUR4.25714 MRU
10 MUR8.51429 MRU
20 MUR17.02858 MRU
50 MUR42.57145 MRU
100 MUR85.14290 MRU
250 MUR212.85725 MRU
500 MUR425.71450 MRU
1000 MUR851.42900 MRU
2000 MUR1702.85800 MRU
5000 MUR4257.14500 MRU
10000 MUR8514.29000 MRU