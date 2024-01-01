10 маврикийских рупий в мавританские угии

Сконвертируйте MUR в MRU по реальному обменному курсу

10 mur
8,47 mru

₨1,000 MUR = UM0,8470 MRU

Среднерыночный курс в 13:32
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1 MUR в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,85030,8619
Низкий0,80490,8049
В среднем0,82680,8372
Изменить3.36%1.45%
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Соотношение 1 MUR к MRU

За последние 30 дней максимальный курс MUR к MRU составил 0,8503, а минимальный — 0,8049. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8268. Изменение курса MUR к MRU в процентном соотношении составило 3.36.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к MRU составил 0,8619, а минимальный — 0,8049. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8372. Изменение курса MUR к MRU в процентном соотношении составило 1.45.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Мавританская угия
1 MUR0,84703 MRU
5 MUR4,23515 MRU
10 MUR8,47029 MRU
20 MUR16,94058 MRU
50 MUR42,35145 MRU
100 MUR84,70290 MRU
250 MUR211,75725 MRU
500 MUR423,51450 MRU
1000 MUR847,02900 MRU
2000 MUR1 694,05800 MRU
5000 MUR4 235,14500 MRU
10000 MUR8 470,29000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Маврикийская рупия
1 MRU1,18060 MUR
5 MRU5,90300 MUR
10 MRU11,80600 MUR
20 MRU23,61200 MUR
50 MRU59,03000 MUR
100 MRU118,06000 MUR
250 MRU295,15000 MUR
500 MRU590,30000 MUR
1000 MRU1 180,60000 MUR
2000 MRU2 361,20000 MUR
5000 MRU5 903,00000 MUR
10000 MRU11 806,00000 MUR