50 أوقية موريتانية إلى روبية موريشية

تحويل MRU إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

50 mru
58.14 mur

1.00000 MRU = 1.16277 MUR

Mid-market exchange rate at 15:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Mauritian Rupee
1 MRU1.16277 MUR
5 MRU5.81385 MUR
10 MRU11.62770 MUR
20 MRU23.25540 MUR
50 MRU58.13850 MUR
100 MRU116.27700 MUR
250 MRU290.69250 MUR
500 MRU581.38500 MUR
1000 MRU1162.77000 MUR
2000 MRU2325.54000 MUR
5000 MRU5813.85000 MUR
10000 MRU11627.70000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Mauritanian Ouguiya
1 MUR0.86001 MRU
5 MUR4.30007 MRU
10 MUR8.60014 MRU
20 MUR17.20028 MRU
50 MUR43.00070 MRU
100 MUR86.00140 MRU
250 MUR215.00350 MRU
500 MUR430.00700 MRU
1000 MUR860.01400 MRU
2000 MUR1720.02800 MRU
5000 MUR4300.07000 MRU
10000 MUR8600.14000 MRU