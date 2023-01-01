أوقية موريتانية إلى دينار كويتي

تحويل MRU إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
8.119 kwd

1.00000 MRU = 0.00812 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:57 UTC
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MRU إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.66170.964118.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657161.916441.1118721.1839
1USD0.93820.813471183.1271.348051.558970.904517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.01875410.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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MRU إلى GBP

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MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Kuwaiti Dinar
1 MRU0.00812 KWD
5 MRU0.04059 KWD
10 MRU0.08119 KWD
20 MRU0.16237 KWD
50 MRU0.40593 KWD
100 MRU0.81185 KWD
250 MRU2.02964 KWD
500 MRU4.05927 KWD
1000 MRU8.11854 KWD
2000 MRU16.23708 KWD
5000 MRU40.59270 KWD
10000 MRU81.18540 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Mauritanian Ouguiya
1 KWD123.17500 MRU
5 KWD615.87500 MRU
10 KWD1231.75000 MRU
20 KWD2463.50000 MRU
50 KWD6158.75000 MRU
100 KWD12317.50000 MRU
250 KWD30793.75000 MRU
500 KWD61587.50000 MRU
1000 KWD123175.00000 MRU
2000 KWD246350.00000 MRU
5000 KWD615875.00000 MRU
10000 KWD1231750.00000 MRU