ألف دينار كويتي إلى أوقية موريتانية
حوّل KWD إلى MRU بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى MRU،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى MRU متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى MRU اليوم
|KWD
|MRU
|1 KWD
|130.86 MRU
|5 KWD
|654.30 MRU
|10 KWD
|1,308.60 MRU
|20 KWD
|2,617.20 MRU
|50 KWD
|6,543.00 MRU
|100 KWD
|13,086.00 MRU
|250 KWD
|32,715.00 MRU
|500 KWD
|65,430.00 MRU
|1000 KWD
|130,860.00 MRU
|2000 KWD
|261,720.00 MRU
|5000 KWD
|654,300.00 MRU
|10000 KWD
|1,308,600.00 MRU
|MRU
|KWD
|1 MRU
|0.008 KWD
|5 MRU
|0.038 KWD
|10 MRU
|0.076 KWD
|20 MRU
|0.153 KWD
|50 MRU
|0.382 KWD
|100 MRU
|0.764 KWD
|250 MRU
|1.910 KWD
|500 MRU
|3.821 KWD
|1000 MRU
|7.642 KWD
|2000 MRU
|15.284 KWD
|5000 MRU
|38.209 KWD
|10000 MRU
|76.418 KWD